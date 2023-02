HK DANSER ENCORE L’OLYMPIA, 14 novembre 2023, PARIS.

HK DANSER ENCORE L’OLYMPIA. Un spectacle à la date du 2023-11-14 à 20:00 (2023-03-31 au ). Tarif : 28.0 à 38.0 euros.

LA 2DEUCHE – MAIRIE DE LEMPDES (-PLATES-R-2020-003323) présente: ce spectacle Danser encore, une chanson qui a voyagé partout en France et par-delà nos frontières; une mélodie contagieuse, une irrévérence joyeuse, une irrépressible envie de se retrouver, de semer et de s’aimer, de sourire et de danser…Ensemble ! HK et ses ami-es vous invitent à les rejoindre partout en France en plein air ou en salle, sur la place publique ou en festival, en plein centre de nos villes où au cœur de nos campagnes pour des concerts aux allures de bals populaires ! Hk c’est l’amour des mots qui s’envolent, des mélodies nomades et des rythmes dansants. Un voyage musical qui commence aux cœurs de nos terroirs pour nous inviter aussitôt à nous ouvrir sur le monde et à le parcourir en chansons. HK nous parle encore de nous aujourd’hui, et de ces lendemains joyeusement solidaires auxquels on rêve encore, obstinément !N° téléphone accès PMR : 04.73.83.74.78 HK HK

L’OLYMPIA PARIS 28, BD DES CAPUCINES Paris

