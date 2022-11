HK & AWA LY Studio de l’Ermitage, 23 décembre 2022, Paris.

Le vendredi 23 décembre 2022

de 20h30 à 23h55

. payant Tarif Réduit réservé au moins de 26 ans et chômeurs : 19 EUR Gratuité pour les moins de 13 ans : 0 EUR Tarif sur place – Prix unique : 22 EUR

HK, l’auteur-interprète de « Danser encore » et « On lâche rien » nous revient cette fois en compagnie d’Awa Ly, magnifique chanteuse Jazz Soul à la voix d’or.

Ensemble, ils nous offrent l’album Un autre rendez-vous (sortie le 25 nov.) : un appel poétique et musical à la France métissée et combative d’aujourd’hui.

Sans rien oublier des blessures passées, HK & Awa Ly rendent hommage à celles et ceux qui contribuent à construire chaque jour un vivre-ensemble respectueux de la pluralité des différences.

La plume et le slam d’HK se marient à la voix envoûtante et sublime d’Awa Ly pour nous emmener au cœur de nos utopies fraternelles. Nous voilà comme sur un fil, entre nos peurs et nos espoirs sur ce petit bout de Terre que nous partageons, avec ces textes qui donneront l’envie d’aller vers l’autre pour se rencontrer, échanger, discuter, sourire, construire… Et danser ensemble !

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

HK & AWA LY