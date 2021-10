HK à la sauce Belge ! À Ixelles (BE) La Maison qui Chante, 27 octobre 2021, Ixelles.

HK à la sauce Belge ! À Ixelles (BE)

du mercredi 27 octobre au samedi 30 octobre à La Maison qui Chante

Chanteur, écrivain, poète… HK, le raconteur d’histoires, nous embarque à chacune de ses créations dans un univers de résistance musicale, poétique et dansante, rêveuse et entraînante, combative autant que fraternelle. Il sera à Bruxelles en ce mois d’octobre dans une formule à la sauce belge, c’est-à-dire avec des artistes d’ici, dans une configuration intimiste. 2 représentations par jour. Durée : 1h Précédé par une rencontre avec HK le 27 octobre (infos ci-dessous). Chaque concert sera accessible à 49 personnes, sans pass sanitaire donc, mais avec toutes les mesures sanitaires de circonstance en Belgique. Avec : Kaddour Hadadi, Lorcan Fahy, Pascal Chardome et Lolita Pariaud. **Concerts :** Les 28, 29 et 30 octobre 2021 à 19h et 21h 15 € : tarif plein 10 € : tarif réduit (étudiantes, sans emploi) **Rencontre : “Un pas de côté avec HK” le 27 octobre 2021 à 20h** Notre humanité a trinqué et trinque encore pendant cette pandémie. Quelle résistance est-elle encore possible face à l’ordre établi ? Kaddour Hadadi (HK) en discutera avec vous, d’autres artistes belges ainsi que des acteurs sociaux (invités à confirmer). Entrée à prix libre Infos et réservations : [https://shop.utick.be/?module=CATALOGUE&pos=LAMAISONQUICHANTE](https://shop.utick.be/?module=CATALOGUE&pos=LAMAISONQUICHANTE)

Rencontre 27/10 : prix libre – Concert 28, 29, 30/10 : 15€ tarif plein, 10€ tarif réduit (minimas)

La Maison qui Chante Rue du Viaduc,122 -1050 Ixelles Ixelles Bruxelles-Capitale



