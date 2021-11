Bonnevaux Bonnevaux Bonnevaux, Doubs Hivers d’hier et d’ici – Sortie et dédicace du livre « Le téléski de bonnevaux » Bonnevaux Bonnevaux Catégories d’évènement: Bonnevaux

E. Delacroix, F. Nicod, J.Guiraud et J.C. Uzzeni se sont associés pour retracer ce que fut l’aventure du téléski de Bonnevaux. E. Louvrier, dessinateur, s’est joint à eux pour illustrer cet ouvrage qui évoque un moment de l’histoire de la CCFD associée, pour la circonstance à la commune de Mignovillard. Une édition du CPIE du Haut-Doubs. +33 3 81 38 32 93 Se renseigner pour les horaires.

