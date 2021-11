Bonnevaux Bonnevaux Bonnevaux, Doubs Hivers d’hier et d’ici – Rando raquettes au clair de lune Bonnevaux Bonnevaux Catégories d’évènement: Bonnevaux

Bonnevaux Doubs EUR 0 0 Par JL Girod, accompagnateur moyenne montagne.

Pour compléter la visite de l’expo, une petite sortie insolite en raquette ou à pied, qui vous permettra de découvrir d’une clairière à l’autre l’histoire de l’ancien téléski, mais aussi l’ambiance des paysages éclairés par la lune, la découverte d’étoiles ou planètes de la voûte céleste hivernale.

Prenez vos raquettes ou vos chaussures de rando en cas de manque de neige.

