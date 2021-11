Bonnevaux Bonnevaux Bonnevaux, Doubs Hivers d’hier et d’ici – Journée d’animations ludiques et sportives Bonnevaux Bonnevaux Catégories d’évènement: Bonnevaux

Doubs

Hivers d’hier et d’ici – Journée d’animations ludiques et sportives Bonnevaux, 27 novembre 2021, Bonnevaux. Hivers d’hier et d’ici – Journée d’animations ludiques et sportives Bonnevaux

2021-11-27 08:30:00 – 2021-11-27

Bonnevaux Doubs EUR 0 0 Proposé par la Communauté de Communes Frasne-Drugeon.

9h-10h (RDV 8h30) : randonnée sur les traces du téléski.

14h-17h : à l’assaut du téléski ! Test chronométré de la montée sèche du téléski : à pied, en raquette ou à ski selon l’enneigement.

17h30 : descente aux flambeaux depuis le sommet du téléski et vin chaud l’arrivée.

Inscriptions sur place. Proposé par la Communauté de Communes Frasne-Drugeon.

