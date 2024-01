Hivernales Quatuor Elmire Compiègne, samedi 10 février 2024.

En partenariat avec ProQuartet, nous vous proposons trois concerts exceptionnels le samedi 10 février à 18h et à 20h avec Muza Rubackyté et le Quatuor Elmire, puis le dimanche 11 février à 11h avec le Trio Parhélie.

Programme :

J. Haydn, Quatuor à cordes op.76 n°5

L. van Beethoven, Quatuor à cordes n°9 en ut majeur op.59 n°3 « Razumovski »

Composé depuis 2017 de quatre musiciens basés à Paris (David Petrlik et Yoan Brakha aux violons, Hortense Fourrier à l’alto et Rémi Carlon au violoncelle), le Quatuor Elmire a su se faire une place sur la scène française et internationale en se produisant aussi bien en France qu’en Italie, Allemagne, Espagne, Belgique ou Hongrie.20 .

