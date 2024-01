Hivernales Muza Rubackyte, piano & Quatuor Elmire Compiègne, samedi 10 février 2024.

En partenariat avec ProQuartet, nous vous proposons trois concerts exceptionnels le samedi 10 février à 18h et à 20h avec Muza Rubackyté et le Quatuor Elmire, puis le dimanche 11 février à 11h avec le Trio Parhélie.

Programme :

L. van Beethoven, Quatuor à cordes n°16 en fa majeur op.135

J. Turina, Quatuor avec piano en la mineur op.67

Enrique Granados, Quintette pour piano en sol mineur op.49

Mūza Rubackytė, pianiste franco-lituanienne, réside à Paris, Vilnius et Genève. Diplômée du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, elle remporte le concours All Union de Saint-Pétersbourg et le Grand Prix du Concours international de piano de Budapest Liszt-Bartok. Résistante en Lituanie, elle ne peut quitter I’URSS qu’en 1989 et arrive en France où elle obtient le diplôme de concertiste de l’École Normale de Musique de Paris. Après avoir remporté le Premier Prix de Piano du Concours international Les Grands Maîtres Français en 1990, sa carrière l’amène à jouer sur tous les continents où son chemin croise grands chefs et orchestres réputés. Pédagogue renommée, Mūza Rubackytė est fréquemment sollicitée comme membre de jurys des grands concours internationaux, à Cleveland, Budapest, Utrecht, Weimar, ou Pretoria… En 2022, elle préside le concours « Eurovision Competition for Young Musicians ». En Lituanie, Mūza Rubackytė a reçu plusieurs distinctions saluant son engagement pour l’indépendance de son pays et son rôle d’ambassadrice de la culture. Elle est fondatrice et directrice artistique du Vilnius Piano Festival et présidente de la société LISZTuania.

Le répertoire de Mūza Rubackytė s’étend sur plus de quarante programmes pour piano solo et concertos. Sa discographie comprend plus de trente titres, qui sont couronnés par de nombreux prix prestigieux tels que le Grand Prix Hungarian Liszt Society, ou le Diapason d‘Or. En 2021, elle publie un livre autobiographique intitulé Née sous un piano (Ovadia Editions).20 .

Place du Général de Gaulle

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:00:00

fin : 2024-02-10



