Gratuit : oui Hiver en Fête se déroulera le jeudi 23 décembre de 14h30 à 18H00 à la Ludothèque de Malakoff pour une récolte de jouets et vêtements chauds pour adultes, avec diverses animations : magie, contes, manège à pédales, kayass, jeux en bois, toupies, atelier tricot… Ludothèque Malakoff adresse1} Nantes 44000 malakoff@accoord.fr

