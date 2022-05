Hitzez… Hitz Pier Paul Bertzaitz, 18 juin 2023, .

Hitzez… Hitz Pier Paul Bertzaitz

2023-06-18 18:00:00 – 2023-06-18

EUR 18 18 Ce spectacle de chants et de danses est porté par l’Association LILIA de Tardets.

En première partie on pourra entendre les chanteurs béarnais : Los Hardidets.

Un bertsulari (improvisateur) Eñaut Agirre d’HERNANI propose sa perception du monde afin que danseurs et chanteurs illustrent la vision du poète.

+33 5 59 80 77 44

Zénith de Pau Pyrénées

dernière mise à jour : 2022-05-06 par