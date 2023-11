Hitzak + Ceryse La Dame de Canton Paris, 5 décembre 2023, Paris.

Le mardi 05 décembre 2023

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 12 EUR

Prévente : 10 EUR

Une soirée indie folk à la Dame de Canton.

HITZAK

Hitzak est un mot basque qui signifie « les mots ». En l’occurence, des mots du poète écossais smudie qui sont ensuite mis en musique par le compositeur et guitariste Alex Roven.

Ce duo créé en 2013 a bien grossi depuis, formant aujourd’hui un collectif d‘une dizaine de musiciens allant du violon à la contrebasse mais aussi l’accordéon, la flûte traversière et bien d’autres encore.

Forts de leurs influences éclectiques, ils proposent un univers folk alternatif où se mêlent les sons et les émotions.

Hitzak travaille actuellement à la réalisation de son troisième album, après Little Black Book en 2015 et So To Speak en 2022.

CERYSE

Ceryse est un auteur-chanteur et compositeur de chansons influencées par la pop mélodique des Beatles et de la poésie indie-folk de Pete Doherty, dans un héritage de la chanson française, d’Alain Bashung à Raphaël.

On découvre son univers pop, littéraire et singulier dans son premier EP “Vertige” sorti en 2021.

Il propose avec Maxime Vergnol un arrangement doux et coloré pour deux guitares de ses compositions.

Ses thèmes sont l’introspection et la confrontation de l’individu avec son environnement social. Un vertige de soi, par les autres.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Hitzak + Ceryse