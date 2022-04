HITS UP Disco – Pop – Rock au Soubock Cauville, 29 avril 2022, Cauville.

HITS UP Disco – Pop – Rock au Soubock Route de Saint Lambert Le Soubock Cauville

2022-04-29 – 2022-04-29 Route de Saint Lambert Le Soubock

Cauville Calvados Cauville

HITS UP Disco – Pop – Rock Jouant déjà tous dans des groupes qui évoluent sur la scène caennaise (Jukebox Heroes, Guess Who’s Back, Maki, Senourha), Hélène, Jean-Philippe, Christophe et Serge vous retrouvent avec HITS UP pour un voyages de hits disco pop rock festif,… avec NIRVANA, AC DC, ou encore THE CRANBERRIES, TRUST, mais aussi TINA TURNER, BLONDIE et bien d’autres…

Un moment dansant et bourré d’énergie !

Ouverture des portes à 20h00… • Concert à partir de 22h00 – 12€ • Restauration : Filet Mignon à l’ancienne (ou assiette anglaise… A spécifier) + Dessert + Concert – 28€ …Service entre 20h00 et 21h00… • Demi tarif Enfant moins de 12 ans (réservation avant le 27/04)

+33 7 87 24 11 07 http://soubock-evenements.com/

