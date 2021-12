île de France Hits Recycled Catégorie d’évènement: île de France

Hits Recycled, 13 janvier 2022, . Date et horaire exacts : Le jeudi 13 janvier 2022

de 20h00 à 22h30

payant

Laurent Coulondre plays ABBA vs Tom Ibarra plays MADONNA. Les soirées « Hits Recycled » reviennent à Paris. Lancées par le Moods il y a 10 ans à Zurich sur un modèle de battle cher au Hip-Hop, ce sont ici deux groupes « jazz » qui s’affronteront sur la mythique scène du New Morning. Chacun choisit ses armes (son répertoire de variété) pour jouer un titre tour à tour. Le public départage les participants à l’applaudimètre. Grosse ambiance autour de musiciens talentueux qui jouent le jeu de la dérision et font du Jazz une musique jubilatoire. Contact : https://www.newmorning.com/20220113-5441-hits-recycled.html Concert;Musique

2022-01-13T20:00:00+01:00_2022-01-13T22:30:00+01:00

