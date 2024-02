Hitoires d’ivoires L’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande, samedi 2 mars 2024.

« Un jeune éléphant et son insatiable curiosité vont nous mener, tambour battant, dans un voyage périlleux à la rencontre d’animaux curieux, drôles et fragiles qu’il faut apprendre à respecter. Dans son voyage initiatique semé d’embûches et de lianes, il inonde son entourage de questions, jusqu’au jour où il va chercher les réponses par lui-même, aidé dans sa quête par quelques alliés.

L’Enfant d’éléphant est un conte éthologique de Rudyard Kipling paru dans Histoires comme ça en 1902. Nous nous emparons de ce conte pour le mettre en corps, en chant, en jeu et aborder les thèmes de la tolérance et du respect. »

De et par Lauréline Sanchez de la Cie Tortilla EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 15:30:00

fin : 2024-03-02 16:30:00

L’Ébénisterie 8 rue Chanzy

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine lebenisterie33@gmail.com

