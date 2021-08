Hit machine • Capitaine futur La Gaîté Lyrique, 12 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 12 septembre 2021

de 16h à 17h30

de 14h à 15h30

de 14h à 15h30

de 16h à 17h30

de 14h à 15h30

de 16h à 17h30

Initiation au beatmaking : Pour découvrir les musiques actuelles et le beatmaking avec une DJ !

Avec son casque, Capitaine futur se laisse transporter par la musique. L’Entr’espace est fait de musiques étranges et fascinantes. Pour les comprendre et en inventer soi-même, Kelyboy propose de bricoler avec des pads, des claviers et le logiciel Ableton Live. Rendez-vous avec elle pour composer, enregistrer, arranger et mixer toute une collection de sons.

Qui est Kelyboy ?

Compositrice, auteure, chanteuse, multi-instrumentiste, DJ et par le passé journaliste musicale et organisatrice d’évènements musicaux, Kelyboy a expérimenté dans la plupart des sphères structurantes des musiques actuelles. Elle se concentre actuellement sur la production d’instrumentaux pour le rap et la pop française, et sur ses dj sets club de melodic rave.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

3, 4 : Réaumur – Sébastopol (134m) 3, 11 : Arts et Métiers (247m)



Contact :La Gaîté Lyrique 0 https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique https://twitter.com/gaitelyrique

