Hit La Rosa

2022-08-04 20:30:00 – 2022-08-04

8 10 Hit La Rosa est un groupe de psychédelia tropicale issu de la scène indépendante de Lima, explorant des rythmes qui vont au-delà du folklore.



Leurs morceaux ont des timbres et des effets sonores différents, influencés par les rythmes et les cultures du monde entier, comme l’arabe, l’oriental, l’africain, le sud-américain et surtout le péruvien.



Le mélange généré est contenu dans une enveloppe de sons contemporains et de psychédélisme, résultant en un produit hybride, harmonieux et naturel.

Retrouvez Hit La Rosa sur la scène du Molotov le 4 août.

