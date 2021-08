Ville-sur-Jarnioux Salle du tacot Rhône, Ville-sur-Jarnioux Historique de la distribution en eau dans le village : puits, source, lavoir. Salle du tacot Ville-sur-Jarnioux Catégories d’évènement: Rhône

Historique de la distribution en eau dans le village : puits, source, lavoir.

Alimentation par des puits privés dans les maisons, par un réseau d’eau privé à partir d’une source puis par le réseau intercommunal.

Entrée libre suivant les conditions sanitaires.

Évolution de l'alimentation en eau du village. Salle du tacot 69640 Ville sur Jarnioux Ville-sur-Jarnioux

2021-09-18 au 2021-09-19

