Historiographies constitutionnelles et identités nationales Faculté de droit et de science politique – Amphi 3 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Historiographies constitutionnelles et identités nationales Faculté de droit et de science politique – Amphi 3, 16 juin 2022, Rennes. Historiographies constitutionnelles et identités nationales

du jeudi 16 juin au vendredi 17 juin à Faculté de droit et de science politique – Amphi 3 Inscription obligatoire

Cette manifestation scientifique, se propose de mettre au jour les principes et représentations mobilisés dans la mise en récit des histoires constitutionnelles nationales. Faculté de droit et de science politique – Amphi 3 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-16T13:30:00 2022-06-16T19:00:00;2022-06-17T10:00:00 2022-06-17T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Faculté de droit et de science politique - Amphi 3 Adresse 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes Ville Rennes lieuville Faculté de droit et de science politique - Amphi 3 Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Faculté de droit et de science politique - Amphi 3 Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Historiographies constitutionnelles et identités nationales Faculté de droit et de science politique – Amphi 3 2022-06-16 was last modified: by Historiographies constitutionnelles et identités nationales Faculté de droit et de science politique – Amphi 3 Faculté de droit et de science politique - Amphi 3 16 juin 2022 Faculté de droit et de science politique - Amphi 3 Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine