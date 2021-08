Orvault Bibliotheque Tulitujou - Bugallière Loire-Atlantique, Nantes Historiettes en zic’ pour vos zoreilles Bibliotheque Tulitujou – Bugallière Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Historiettes en zic’ pour vos zoreilles Bibliotheque Tulitujou – Bugallière, 9 octobre 2021, Orvault. 2021-10-09

Horaire : 11:00 11:20

Gratuit : non Dans le cadre des automnales d’Enchanfantines Une journée festive à la Bugallière où la bibliothèque Tulitujou ouvre ses portes et vous offre un moment de détente entre histoires, musique et chansons à partager en famille ! Bibliotheque Tulitujou – Bugallière 15 Rue du Pont Marchand Bugallière/Madoire/Bois-Jouan Orvault

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Bibliotheque Tulitujou - Bugallière Adresse 15 Rue du Pont Marchand Ville Orvault lieuville Bibliotheque Tulitujou - Bugallière Orvault