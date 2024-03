Historiennes féministes de l’art en réseaux INHA, Galerie Colbert Paris, jeudi 16 mai 2024.

Historiennes féministes de l’art en réseaux Table Ronde Jeudi 16 mai, 18h00 INHA, Galerie Colbert

Début : 2024-05-16T18:00:00+02:00 – 2024-05-16T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-16T18:00:00+02:00 – 2024-05-16T20:00:00+02:00

Historiennes féministes de l’art en réseaux

La notion de réseau apparaît aussi dans les parcours des historiennes de l’art qui se sont intéressées aux artistes femmes. Pour explorer les liens qui peuvent se tisser entre elles, ainsi que la question de l’engagement féministe dans l’écriture de l’histoire de l’art, nous accueillerons Charlotte Foucher Zarmanian qui a exploré ces questions dans son habilitation à diriger des recherches (HDR) intitulée Femmes et Histoire de l’art : Créations, représentations,transmissions, Émilie Oléron Evans, quiprépare une biographie intellectuelle de LindaNochlin, et Laura Iamurri, dont les recherchessur Carla Lonzi et Lea Vergine rejoignent cesproblématiques.

Organisation et modération

Eva Belgherbi (université de Poitiers ∕ École duLouvre), Camille Philippon (université Paris 1Panthéon-Sorbonne)

Intervenantes

Charlotte Foucher Zarmanian(LEGS – Laboratoire d’études de genreet de sexualité, UMR 8238), Laura Iamurri(université Rome 3), Émilie Oléron Evans(Queen Mary, University of London)

A propos de cette résidence

F.A.R. : Femmes artistes en réseaux

L’association FAR retrace, documente, valorise les archives pour faire connaître l’histoire collective des groupes non mixtes d’artistes femmes de la fin du xixe au xxe siècle. Cette association s’intéresse notamment à l’Union des femmes peintres et sculpteurs (UFPS), Les Unes, Les Femmes artistes modernes (FAM), Féminie-Dialogue… La résidence INHALab s’articule autour de trois axes : la valorisation d’archives par des expositions mensuelles (en ligne et in situ,en collaboration avec la bibliothèque de l’INHA), l’organisation d’ateliers pratiques, et la mise en place d’un cycle de tables rondes et de projections afin de diffuser ces connaissances à un large public et de créer un réseau pérenne de chercheurs et chercheuses.

Porteuses du projet

Eva Belgherbi (université de Poitiers ∕ École du Louvre), Anouk Chambard (université Paris 1Panthéon-Sorbonne), Catherine Gonnard (INA), Camille Philippon (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Clémence Rinaldi (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Franny Tachon (Biennaled’art contemporain, Lyon)

L’association FAR organise des permanences à l’INHA afin d’échanger avec les étudiantes etétudiants, universitaires, ou encore professionnelles et professionnels de musée : Lundi 15 avril, 10H-12H, salle André Chastel, avec Camille Philippon et Clémence RinaldiVendredi 17 mai, 17H30-19H30, salle André Chastel, avec Anouk Chambard et Eva Belgherbi

INHA, Galerie Colbert 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Bernard Clerc-Renaud, “Entretien avec Linda Nochlin : Pourquoi ne pas l’avoir organisée avant…”, Linda Nochlin devant Suzanne Valadon, La chambre bleue (1923) au Centre Pompidou en 2010, capture d’écran

© Centre Pompidou, 2010