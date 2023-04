Visite du jardin HISTORICKÝ PARK LEDNICKÉ ROVNE Lednické Rovne Catégories d’Évènement: Lednické Rovne

okres Púchov

Visite du jardin HISTORICKÝ PARK LEDNICKÉ ROVNE, 3 juin 2023, Lednické Rovne. Visite du jardin 3 et 4 juin HISTORICKÝ PARK LEDNICKÉ ROVNE HISTORICKÝ PARK LEDNICKÉ ROVNE 020 61 Lednické Rovne, Slovaquie Lednické Rovne 020 61 Lednické Rovne okres Púchov Région de Trenčín 28 53 404 http://www.parklednickerovne.sk Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 ©

Détails Catégories d’Évènement: Lednické Rovne, okres Púchov Autres Lieu HISTORICKÝ PARK LEDNICKÉ ROVNE Adresse 020 61 Lednické Rovne, Slovaquie Ville Lednické Rovne Departement okres Púchov Lieu Ville HISTORICKÝ PARK LEDNICKÉ ROVNE Lednické Rovne

HISTORICKÝ PARK LEDNICKÉ ROVNE Lednické Rovne okres Púchov https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lednicke rovne/

Visite du jardin HISTORICKÝ PARK LEDNICKÉ ROVNE 2023-06-03 was last modified: by Visite du jardin HISTORICKÝ PARK LEDNICKÉ ROVNE HISTORICKÝ PARK LEDNICKÉ ROVNE 3 juin 2023 HISTORICKÝ PARK LEDNICKÉ ROVNE Lednické Rovne Lednické Rovne

Lednické Rovne okres Púchov