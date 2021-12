Nantes Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Loire-Atlantique, Nantes Historic Auto- Salon du véhicule de collection Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Historic Auto- Salon du véhicule de collection Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc, 26 février 2022, Nantes. 2022-02-26 Samedi 26 février 2022 : de 9h à 20h (fermeture des guichets à 19h30)Dimanche 27 février 2022 : de 9h à 18h (fermeture des guichets à 17h30)

Horaire : 09:00 20:00

Gratuit : non Prévente en ligne à tarif réduit du 1/12/2021 au 14/2/2022 minuit :Entrée 1 jour : 8 € / Week-end : 15 €Prévente en ligne à plein tarif du 16 au 27/2/2022 :Entrée 1 jour : 9 € / Week-end : 16 € Vente sur place aux guichets les 26 et 27 février 2022 :Plein tarif : 1 jour : 9 € / Week-end : 16 €Tarif réduit : 1 jour : 7 € Week-end : 13 €GRATUIT : Enfant Jusqu’à 12 ans inclus (passage directement sans passer par le guichet) BILLETTERIE sur www.historic-auto.com Samedi 26 février 2022 : de 9h à 20h (fermeture des guichets à 19h30)Dimanche 27 février 2022 : de 9h à 18h (fermeture des guichets à 17h30) 3e édition – Salon du véhicule ancien et de collection – les 26 et 27 février 2022. Cette édition se tournera vers le savoir-faire français, présent ou passé. Au programme : une exposition des marques prestigieuses disparues. la France qui gagne avec la célèbre firme Matra, mais aussi la France des artisans talentueux et novateurs qui entretiennent ou rénovent pour faire de cet univers une passion vivante. Plus de 300 véhicules (voitures, deux-roues, utilitaires, militaires…) de nombreuses marques seront présentés par près de 200 exposants, clubs et professionnels. Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc adresse1} Nantes Erdre Nantes 44300 Nantes Erdre 02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.historic-auto.com/

