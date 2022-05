HISTORIAS MINIMAS Marseille 5e Arrondissement, 13 mai 2022, Marseille 5e Arrondissement.

HISTORIAS MINIMAS Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

2022-05-13 – 2022-05-13 Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Venez découvrir des histoires qui s’entrecroisent, des personnages qui se découvrent et se laissent découvrir petit à petit…. Un voyage fluide et prenant au cœur de ses vies improvisées, 6 improvisateurs sur scène en quête de la magie de l’instant, de la surprise de l’autre et du plaisir à explorer ce qui fait grandir chaque personnage.

L’historias minimas, c’est un spectacle d’improvisation basé sur les relations entre les différents personnages.

http://www.letetard.com/

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

