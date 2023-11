L’HISTORIAL DES TOUT-PETITS Historial Jeanne-d’Arc Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime L’HISTORIAL DES TOUT-PETITS Historial Jeanne-d’Arc Rouen, 23 décembre 2023, Rouen. L’HISTORIAL DES TOUT-PETITS 23 décembre 2023 – 6 janvier 2024, les samedis Historial Jeanne-d’Arc 4 Parce que la valeur n’attend pas le nombre des années, l’Historial Jeanne d’arc accueille les tout-petits à travers un parcours ludique adapté et spécialement dédié aux 3-6 ans

4€ par personne – Avec les parents – Sur réservation – Durée 1h

Samedi 23/12 – 30/12 et 06/01 à 10h00 – L’HISTORIAL DES TOUT-PETITS Historial Jeanne-d’Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://historial-jeannedarc.tickeasy.com/fr-FR/produits »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T10:00:00+01:00 – 2023-12-23T11:00:00+01:00

2024-01-06T10:00:00+01:00 – 2024-01-06T11:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Historial Jeanne-d'Arc Adresse 7, rue Saint-Romain, Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Historial Jeanne-d'Arc Rouen latitude longitude 49.440418;1.095872

Historial Jeanne-d'Arc Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/