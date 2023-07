Exposition : Jeanne d’Arc, une épopée graphique Historial Jeanne d’Arc Rouen, 16 septembre 2023, Rouen.

Jeanne d’Arc fait partie de ces figures historiques dont la vie fait couler beaucoup d’encre. Au-delà des mots, Jeanne d’Arc constitue à elle seule un univers graphique sans limite depuis les champs de bataille jusqu’à son attitude guerrière sur son cheval : un terreau fertile pour le 9e art. A travers une exposition temporaire inédite consacrée à la bande dessinée, venez découvrir l’histoire de Jeanne d’Arc de case en case et de bulle en bulle. Cette exposition vous ouvre également à l’univers si particulier qu’est la bande-dessinée historique. Recherches, documentations, débats : une aventure haute en couleur !

Historial Jeanne d'Arc 7 rue Saint-Romain, 76000 Rouen

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

