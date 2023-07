Visite guidée de l’historial Jeanne d’Arc Historial Jeanne d’Arc Rouen, 16 septembre 2023, Rouen.

Visite guidée de l’historial Jeanne d’Arc 16 et 17 septembre Historial Jeanne d’Arc Départs des visites toutes les 15 min.

Parcours numérique de l’Historial Jeanne d’Arc

Venez revivre le destin incroyable de Jeanne d’Arc

A deux pas de la Cathédrale, au cœur de l’Archevêché de Rouen, l’Historial Jeanne d’Arc vous invite à (re)découvrir l’épopée et le destin incroyable de Jeanne d’Arc à travers un parcours numérique où les pierres ancestrales s’animent sous vos yeux grâce à un jeu de projections et de mapping.

Historial Jeanne d'Arc 7 rue Saint-Romain, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 35 52 48 00 http://www.historial-jeannedarc.fr Pendant 1h15, le visiteur est transporté en 1456 au cœur du procès visant à réhabiliter celle qui, jugée « hérétique », fut brûlée vingt-cinq ans plus tôt sur la place du Vieux-Marché.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

