Visite le nez en l'air
Mercredi 19 juillet, 17h00
Historial Jeanne-d'Arc
Rouen

Depuis le point de vue exceptionnel de la cour de l’archevêché, cette visite ludique et interactive vous invite à lever les yeux sur les monuments qui vous surplombent. Des origines de leur construction aux légendes qui les entourent, rien n’échappera à vos talents d’observateur. À faire en famille !

17h (1h) | Familles, à partir de 8 ans | Gratuit | Sur réservation

Historial Jeanne-d'Arc
7, rue Saint-Romain, Rouen
76000 Seine-Maritime
Normandie

