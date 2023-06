Concert de Jazz manouche Historial Jeanne-d’Arc Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Concert de Jazz manouche Historial Jeanne-d’Arc Rouen, 5 juillet 2023, Rouen. Concert de Jazz manouche Mercredi 5 juillet, 19h00 Historial Jeanne-d’Arc 19h | Tout public | Gratuit, dans la limite des places disponible | Sans réservation Guitares, contrebasses et clarinettes, les délicieuses sonorités du jazz manouche s’emparent de la cour de l’officialité pour un moment de détente musicale. Dans ce cadre unique à la vue imprenable sur le cœur historique de Rouen, public et monuments vibrent de concert.

19h | Tout public | Gratuit, dans la limite des places disponible | Sans réservation Historial Jeanne-d’Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0235524809 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.historial-jeannedarc.fr/concert/jazz-manouche/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

