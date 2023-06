Tous en scène ! Historial Jeanne-d’Arc Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Tous en scène ! Historial Jeanne-d’Arc Rouen, 21 juin 2023, Rouen. Tous en scène ! Mercredi 21 juin, 18h00 Historial Jeanne-d’Arc Entrée libre de 18h à 21h ? Cour de l’Officialité de l’Historial Jeanne d’Arc

Pour la Fête de la musique, l’Historial se transforme en scène ouverte ! Dans la cour de l’Officialité, découvrez notre sélection d’artistes amateurs aux esthétiques musicales variées.

De 18h à 21h, six artistes se succèdent pour partager avec vous leur amour de la musique ?

▶ Accès libre en continu Historial Jeanne-d’Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0235524809 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.historial-jeannedarc.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T21:00:00+02:00

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T21:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Historial Jeanne-d'Arc Adresse 7, rue Saint-Romain, Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Historial Jeanne-d'Arc Rouen

Historial Jeanne-d'Arc Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Tous en scène ! Historial Jeanne-d’Arc Rouen 2023-06-21 was last modified: by Tous en scène ! Historial Jeanne-d’Arc Rouen Historial Jeanne-d'Arc Rouen 21 juin 2023