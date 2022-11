Lanterne enchantée Historial Jeanne-d’Arc Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Lanterne enchantée Historial Jeanne-d’Arc, 28 décembre 2022, Rouen. Lanterne enchantée Mercredi 28 décembre, 14h30 Historial Jeanne-d’Arc

Sur réservation, 4€ par enfant

Atelier de création de lanterne lumineuse Historial Jeanne-d’Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://cutt.ly/W1viGgM »}] Lanterne enchantée Atelier créatif Entre histoire et poésie, cet atelier invite les enfants à fabriquer leur propre lanterne à l’effigie de Jeanne d’Arc. Découpage, coloriage et un soupçon de magie illumineront les créations uniques de nos jeunes visiteurs. Mercredi 28 décembre à 14h30 (1h) | 4€ par enfant (sans les parents) | Dès 7 ans

Sur réservation : https://cutt.ly/W1viGgM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-28T14:30:00+01:00

2022-12-28T15:30:00+01:00

