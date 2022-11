Hypolithe et la lanterne magique Historial Jeanne-d’Arc Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Hypolithe et la lanterne magique Historial Jeanne-d’Arc, 22 décembre 2022, Rouen. Hypolithe et la lanterne magique Jeudi 22 décembre, 17h00 Historial Jeanne-d’Arc

Sur réservation, gratuit

Conte de noël interactif Historial Jeanne-d’Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://cutt.ly/W1voSt9 »}] Hypolithe et la lanterne magique Spectacle en famille Hypolithe est un explorateur… Enfin, l’explorateur du grenier de sa grand-mère ! À travers le récit de ses découvertes, il entraîne ceux qui l’écoutent à la découverte de curieux objets : des lanternes aussi magiques que les images qu’elles projettent. Des plus petits aux plus grands, chacun est alors invité à manipuler ces étranges reliques et répandre leur magie au cœur de l’Historial. Jeudi 22 décembre à 17h | Gratuit | Dès 5 ans

Sur réservation : https://cutt.ly/W1voSt9

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-22T17:00:00+01:00

2022-12-22T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Historial Jeanne-d'Arc Adresse 7, rue Saint-Romain, Rouen Ville Rouen lieuville Historial Jeanne-d'Arc Rouen Departement Seine-Maritime

Historial Jeanne-d'Arc Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Hypolithe et la lanterne magique Historial Jeanne-d’Arc 2022-12-22 was last modified: by Hypolithe et la lanterne magique Historial Jeanne-d’Arc Historial Jeanne-d'Arc 22 décembre 2022 Historial Jeanne d'Arc Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime