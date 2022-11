Petit théâtre d’ombres Historial Jeanne-d’Arc Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Petit théâtre d’ombres Historial Jeanne-d’Arc, 21 décembre 2022, Rouen. Petit théâtre d’ombres Mercredi 21 décembre, 14h30 Historial Jeanne-d’Arc

Sur réservation, 6€ par enfant

Atelier de création ludique autour de l’histoire de Jeanne d’Arc Historial Jeanne-d’Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://cutt.ly/d1vicm2 »}] Petit théâtre d’ombres Atelier créatif Lors de cet atelier créatif, les enfants s’inspirent de la vie de Jeanne d’Arc pour créer de toute pièce un théâtre de papier. Décors et personnages prennent vie pour illustrer un chapitre de l’épopée de la célèbre héroïne. Mercredi 21 décembre 2022 à 14h30 (1h30) | 6€ par enfant (sans les parents) | Dès 7 ans

Sur réservation : https://cutt.ly/d1vicm2

2022-12-21T14:30:00+01:00

2022-12-21T16:00:00+01:00

