Visite guidée de l’Historial Jeanne d’Arc spécialement adaptée pour les familles. Historial Jeanne-d’Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://cutt.ly/W1vpoKR »}] Visite en famille Visite guidée À l’occasion des vacances, L’Historial Jeanne d’Arc propose chaque mercredi matin une visite spécialement dédiée aux familles, pour le plaisir des petits comme des grands. Accompagnés d’un médiateur, partez à la découverte du parcours numérique retraçant l’épopée de Jeanne d’Arc puis de la Mythothèque où objets curieux et insolites vous attendent ! Mercredis 21 et 28 décembre à 10h30 (1h) | 6€ par personne | Dès 8 ans

Sur réservation : https://cutt.ly/W1vpoKR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T10:30:00+01:00

2022-12-28T11:30:00+01:00

