Rencontre et lecture avec Nathalie Kuperman.Puis lecture musicale avec Chloé Delaume, accompagnée par Benoist Bouvot à la guitare. Historial Jeanne-d’Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Le festival Terres de parole investit l’Historial Jeanne d’Arc le temps d’une soirée, afin de mettre à l’honneur les œuvres de deux autrices : Chloé Delaume et Nathalie Kuperman. Au cœur de la salle des Etats de l’Historial, littérature et musique dialogueront lors de cette rencontre animée par Karine Papillo. 18h30 On était des poissons par Nathalie Kuperman “Demain, gare de Lyon, départ à 9h37. T’es contente ? Je ne savais pas si j’étais contente ou pas. Je trouvais que tout allait trop vite. Je ne pourrais dire au revoir à personne, ne pourrais me réjouir quelques jours auparavant à l’idée du départ. Pourtant, j’ai répondu Oui. Parce que je sentais, peut-être pour la première fois, que ma mère n’était pas prête à écouter mes états d’âme. Papa, il est au courant ? Laisse ton père où il est. Il verrait d’un mauvais œil que je te fasse rater les derniers jours de classe. 19h30 Lecture musicale par Chloé Delaume et Benoist Bouvot : L’autrice s’empare de l’archaïque divinité du vent devenue première épouse d’Adam, femme inféconde et séductrice. La Lilith de Chloé, sur la guitare de Benoist Bouvot, rencontre la Pucelle en son historial.

