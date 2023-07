Initiez le jeune public à l’archéologie Historial franco-allemand et monument national du Hartmannswillerkopf Wattwiller, 16 septembre 2023, Wattwiller.

Initiez le jeune public à l’archéologie 16 et 17 septembre Historial franco-allemand et monument national du Hartmannswillerkopf Durée 1h30 environ – Accès libre, réservation obligatoire car places limitées.

Initiez les enfants de 8 à 14 ans à l’archéologie sur un site à proximité de l’Historial. Ils s’improviseront archéologues au cœur de deux évocations de tranchées. Armés de leurs outils, ils pourront découvrir l’histoire de ce haut-lieu de la Grande Guerre à travers divers vestiges historiques originaux qu’ils mettront eux-mêmes à jour. Ensuite, les archéologues en herbe seront amenés à les décrire, les replacer dans leur contexte géographique et historique, puis les documenter, à l’aide de la visite de l’Historial.

Historial franco-allemand et monument national du Hartmannswillerkopf Col du Siberloch, D431 – Lieu-dit Vieil Armand – 68700 Wattwiller Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est http://www.memorial-hwk.eu [{« type »: « phone », « value »: « 09 71 00 88 77 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@memorial-hwk.eu »}] Le Hartmannswillerkopf est un haut lieu de mémoire de la Grande Guerre comportant un monument national avec crypte et esplanade, un cimetière, un champ de bataille scénographié et le premier historial franco-allemand de la Grande Guerre. Il s’agit de l’un des quatre monuments nationaux de la Grande Guerre. Par Wattwiller, Uffholtz et route des crêtes – Parking en bordure de route.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

CMNHWK