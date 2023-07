Participez à un jeu de piste dans un site mémoriel Historial franco-allemand et monument national du Hartmannswillerkopf Wattwiller, 16 septembre 2023, Wattwiller.

Participez à un jeu de piste dans un site mémoriel 16 et 17 septembre Historial franco-allemand et monument national du Hartmannswillerkopf Parcours en autonomie – Chaussures de marche et vêtements adaptés fortement conseillés.

Formulaires de participation disponibles à l’accueil de l’Historial.

Suivez le lutin Stein à travers les ruines de ce célèbre champ de bataille du front des Vosges. Le temps d’un après-midi en famille, relevez le défi de Stein et résolvez ses énigmes pour obtenir une partie de son trésor. Découvrez à travers une activité ludique pour toute la famille, l’histoire de ce lieu emblématique.

Historial franco-allemand et monument national du Hartmannswillerkopf Col du Siberloch, D431 – Lieu-dit Vieil Armand – 68700 Wattwiller Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est http://www.memorial-hwk.eu Le Hartmannswillerkopf est un haut lieu de mémoire de la Grande Guerre comportant un monument national avec crypte et esplanade, un cimetière, un champ de bataille scénographié et le premier historial franco-allemand de la Grande Guerre. Il s’agit de l’un des quatre monuments nationaux de la Grande Guerre. Par Wattwiller, Uffholtz et route des crêtes – Parking en bordure de route.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

