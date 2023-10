Visite commentée du Monument national et de la crypte au Hartmannswillerkopf. Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Wattwiller Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Wattwiller Visite commentée du Monument national et de la crypte au Hartmannswillerkopf. Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Wattwiller, 14 octobre 2023, Wattwiller. Visite commentée du Monument national et de la crypte au Hartmannswillerkopf. Samedi 14 octobre, 14h30 Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Tarif : 7€ incluant l’entrée à l’Historial Durée : environ 1 heure. Réservation obligatoire au 09 71 00 88 77 – accueil@memorial-hwk.eu. Le 14 octobre à 14h30, dans le cadre des Journées nationales de l’architecture les visiteurs pourront (re)découvrir le Monument national et la crypte, en compagnie de notre médiateur culturel, autour d’une visite commentée de cet ouvrage symbolique présent sur le site du Hartmannswillerkopf. Le public pourra découvrir les particularités architecturales de ce monument mémoriel, un des quatre Monuments Nationaux de la Première Guerre mondiale en France.

Réservation obligatoire au 09 71 00 88 77 – accueil@memorial-hwk.eu.

Tarif : 7€ incluant l’entrée à l’Historial

Durée : environ 1 heure. Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf 68700 Wattwiller Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est 0971008877 https://www.memorial-hwk.eu/fr/historial [{« type »: « phone », « value »: « 09 71 00 88 77 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@memorial-hwk.eu »}] [{« link »: « mailto:accueil@memorial-hwk.eu »}] Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf.

Musée dédiée à la Première Guerre mondiale, les combats du front des Vosges et la réconciliation franco-allemande. Parking, musée accessible pour personnes à mobilités réduites. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T15:30:00+02:00

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T15:30:00+02:00 CMNHWK – Patrick Bogner

