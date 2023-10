Visite du champ de bataille du Hartmannswillerkopf à la lampe de poche Historial franco-allemand de la Grande Guerre au Hartmannswillerkopf Wattwiller, 13 mai 2023, Wattwiller.

Visite du champ de bataille du Hartmannswillerkopf à la lampe de poche Samedi 13 mai, 19h30 Historial franco-allemand de la Grande Guerre au Hartmannswillerkopf Tarif : 7 € – Prévoyez de bonnes chaussures de marche et une lampe de poche. Départ à l’accueil de l’Historial à 19h30. Réservation obligatoire car places limitées.

Accompagnés d’un guide, venez découvrir le site du Hartmannswillerkopf comme vous ne l’avez jamais vu. Une visite exceptionnelle, à la tombée de la nuit, permettra de redécouvrir ce haut-lieu emblématique de la Grande Guerre à la lueur des lampes de poches. Cette visite sera également l’occasion de découvrir la crypte et le Monument National paré de son éclairage nocturne, dans une ambiance intimiste.

Historial franco-allemand de la Grande Guerre au Hartmannswillerkopf Lieu-dit Vieil Armand – D431 – 68700 WATTWILLER Wattwiller 68700 Haut-Rhin 00 33 09 71 00 88 77 http://www.memorial-hwk.eu https://www.facebook.com/HistorialHWK/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.memorial-hwk.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 71 00 88 77 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@memorial-hwk.eu »}] L’Historial franco-allemand de la Grande Guerre au Hartmannswillerkopf est un outil à multiples facettes, à la fois historique et mémoriel, mais avant tout pédagogique. Il offre une vision large des évènements en laissant toutefois une place centrale au HWK afin de servir de lien avec le site et le monument national voisin et de permettre aux visiteurs de mieux le décrypter. Au-delà de la vision locale, la future présentation gardera en permanence des vues sur, d’abord la dualité puis surtout l’amitié franco-allemande, du niveau individuel, débutant dès l’après-guerre lorsque les combattants des deux camps se retrouvent sur les champs de batailles, jusqu’aux cérémonies internationales et notamment celle du 3 août 2014. Parkings à proximité. Etablissement entièrement accessible PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

