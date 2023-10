Cet évènement est passé Exposition éphémère de photographies de Vincent Schneider « Nature et histoire autour du Hartmannswillerkopf » Historial franco-allemand de la Grande Guerre au Hartmannswillerkopf Wattwiller Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Wattwiller Exposition éphémère de photographies de Vincent Schneider « Nature et histoire autour du Hartmannswillerkopf » Historial franco-allemand de la Grande Guerre au Hartmannswillerkopf Wattwiller, 13 mai 2023, Wattwiller. Exposition éphémère de photographies de Vincent Schneider « Nature et histoire autour du Hartmannswillerkopf » Samedi 13 mai, 10h00 Historial franco-allemand de la Grande Guerre au Hartmannswillerkopf Du 13 au 29 mai 2023 vous pourrez découvrir au sein de l’Historial franco-allemand de la Grande Guerre différents clichés du site mémoriel du Hartmannswillerkopf. Cette exposition de photographies de Vincent Schneider présente de multiples facettes de cet ancien champ de bataille sur lequel se côtoient nature et histoire. À travers ces clichés exceptionnels, vous pourrez découvrir les richesses naturelles que l’ancien champ de bataille renferme sous les nombreuses traces des combats. Historial franco-allemand de la Grande Guerre au Hartmannswillerkopf Lieu-dit Vieil Armand – D431 – 68700 WATTWILLER Wattwiller 68700 Haut-Rhin 00 33 09 71 00 88 77 http://www.memorial-hwk.eu https://www.facebook.com/HistorialHWK/ L’Historial franco-allemand de la Grande Guerre au Hartmannswillerkopf est un outil à multiples facettes, à la fois historique et mémoriel, mais avant tout pédagogique. Il offre une vision large des évènements en laissant toutefois une place centrale au HWK afin de servir de lien avec le site et le monument national voisin et de permettre aux visiteurs de mieux le décrypter. Au-delà de la vision locale, la future présentation gardera en permanence des vues sur, d’abord la dualité puis surtout l’amitié franco-allemande, du niveau individuel, débutant dès l’après-guerre lorsque les combattants des deux camps se retrouvent sur les champs de batailles, jusqu’aux cérémonies internationales et notamment celle du 3 août 2014. Parkings à proximité. Etablissement entièrement accessible PMR. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

©Vincent Schneider

