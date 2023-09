Cet évènement est passé Reconstitution d’un bivouac de la Grande Guerre Historial du paysan soldat Fleuriel Catégories d’Évènement: Allier

Fleuriel Reconstitution d’un bivouac de la Grande Guerre Historial du paysan soldat Fleuriel, 16 septembre 2023, Fleuriel. Reconstitution d’un bivouac de la Grande Guerre 16 et 17 septembre Historial du paysan soldat L’association de reconstitueurs « Soldiers memory » installera son bivouac de la Grande Guerre dans l’enceinte de l’Historial du paysan soldat.

Venez à leur rencontre pour découvrir la vie des Poilus et visitez librement les trois expositions du musée !!! Historial du paysan soldat 1, route du Vallon 03140 Fleuriel Fleuriel 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 90 22 45 https://www.facebook.com/Culture-Pays-Saint-Pourcinois-709077482528911/?ref=aymt_homepage_panel Historial du paysan soldat. Accès en voiture uniquement. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

