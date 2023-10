Cet évènement est passé La Nuit des Musées: Les créatures légendaires Historial de la Vendée Les Lucs-sur-Boulogne Catégories d’Évènement: Les Lucs-sur-Boulogne

Vendée La Nuit des Musées: Les créatures légendaires Historial de la Vendée Les Lucs-sur-Boulogne, 13 mai 2023, Les Lucs-sur-Boulogne. La Nuit des Musées: Les créatures légendaires Samedi 13 mai, 20h00 Historial de la Vendée Lorsque le musée ferme ses portes et que nos visiteurs rentrent chez eux, une nouvelle journée commence pour les agents du musée. En effet, les créatures légendaires qui peuplent l’Historial sortent de leur léthargie et s’éveillent. Il a fallu beaucoup de temps, de patience, aux agents du musée pour approcher puis dompter ces créatures afin qu’elles restent bien dans nos murs. Il est temps, que ce secret, longtemps gardé, soit dévoilé au public. Ainsi, au cours de cette Nuit des Musées, le Public sera confronté aux créatures légendaires. Historial de la Vendée Allée Paul Bazin, 85170 Les Lucs-sur-Boulogne, Vendée, Pays de la Loire Les Lucs-sur-Boulogne 85170 Vendee Pays de la Loire 02 28 85 77 77 http://historial.vendee.fr/ L’Historial de la Vendée est un Musée de France ouvert en 2006. Au delà de son architecture remarquable et son intégration dans le paysage, il demeure un lieu de découverte du patrimoine vendéen hors du commun. Avec 3 300 m² d’expositions, c’est un musée de société unique en son genre qui conduit le visiteur au travers 7000 ans d’histoire. 3000 chefs d’œuvre et objets du patrimoine mis en scène dans des décors époustouflants ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

