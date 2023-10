Visite du musée HistoRail HistoRail, musée du chemin de fer Saint-Léonard-de-Noblat, 13 mai 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Visite du musée HistoRail Samedi 13 mai, 20h00 HistoRail, musée du chemin de fer Gratuit pour tous les enfants et adolescents. Demi-tarif pour les adultes.

La nuit HistoRail se révèle dans ses secrets

Découvrez les salles et les extérieurs d’HistoRail, qui fête cette année sa 35è année de l’inauguration de sa 1ère salle.

Dès nouveautés seront révélées au public.

L’Equipe des Bénévoles sous attend.

HistoRail, musée du chemin de fer 20b, rue de Beaufort 87400 Saint-Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555561112 http://www.historail.com https://boutdrail.blogspot.fr/;https://www.facebook.com/historail/;https://twitter.com/HistoRail La nouvelle adresse du site est le 20b et non plus le 18 qui reste l’adresse postale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

©Agence ZOO / Arthur Bonifay