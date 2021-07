Bonnac Bonnac Bonnac, Cantal Histoires toutes bêtes Bonnac Bonnac Catégories d’évènement: Bonnac

Cantal

Histoires toutes bêtes Bonnac, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Bonnac. Histoires toutes bêtes 2021-07-10 – 2021-07-10 17:00:00 17:00:00 Pouzol La Grange de Pouzol

Bonnac Cantal Bonnac EUR Un bouquet de textes drôles ou sensibles mettant en scène des animaux, par des auteurs comme Jacques Prévert et dont le plus connu est sans doute Rudyard Kipling (Le livre de la jungle), grange.pouzol@laposte.net +33 6 03 19 73 56 dernière mise à jour : 2021-06-25 par Hautes Terres Tourisme

Lieu Bonnac
Adresse Pouzol La Grange de Pouzol
Ville Bonnac