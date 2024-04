Histoires tissées de Catherine Misan Place des patriotes Lannion, samedi 13 avril 2024.

Enfant, Catherine Misan a vite été attirée par les univers imaginaires qui s’offraient à elle la musique, la littérature et la peinture. Aujourd’hui, elle tisse des tapisseries pour raconter des histoires. Sans dessin préalable, son travail est une longue improvisation, l’histoire se tramant au fil du temps. Les couleurs choisies donnent le thème, l’idée se déploie au fur et à mesure que le tissage prend forme sur le grand métier vertical à l’aide des fils de coton, de laine, de soie, perles et broderies le relief s’invite naturellement au fil des mélanges… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-06-15 12:30:00

Place des patriotes Chapelle des Ursulines

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

