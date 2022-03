Histoires sud-girondines du XXe siècle Langon, 20 mars 2022, Langon.

Histoires sud-girondines du XXe siècle Langon

2022-03-20 – 2022-03-20

Langon Gironde

EUR 7.5 Laissez-vous guider dans le quartier de la gare et découvrez en quoi cette ligne de chemin de fer a transformé l’histoire de cette ville…

Les entrepôts de tabacs, le crime de Langon au café-hôtel de la gare, la famille Oliver, une génération de cuisiniers hors-pair… Mais qu’est-ce que ces trois choses peuvent avoir en commun ? Une seule et unique chose les relie toutes les trois : la ligne de chemin de fer ouverte au milieu du XIXe siècle. Cette ligne de chemin de fer fut un réel changement économique, social et touristique pour la ville de Langon. Mais pour en découvrir davantage, laissez-vous tenter par cette visite et écoutez votre guide. D’anecdote en anecdote, Bruno Lacombe vous raconte l’histoire du Sud Gironde. Il vous donne rendez-vous devant la gare et vous montrera les entrepôts de tabacs de Langon.

Sur inscription. RDV devant la gare de Langon pour 60 mn de visite.

Laissez-vous guider dans le quartier de la gare et découvrez en quoi cette ligne de chemin de fer a transformé l’histoire de cette ville…

Les entrepôts de tabacs, le crime de Langon au café-hôtel de la gare, la famille Oliver, une génération de cuisiniers hors-pair… Mais qu’est-ce que ces trois choses peuvent avoir en commun ? Une seule et unique chose les relie toutes les trois : la ligne de chemin de fer ouverte au milieu du XIXe siècle. Cette ligne de chemin de fer fut un réel changement économique, social et touristique pour la ville de Langon. Mais pour en découvrir davantage, laissez-vous tenter par cette visite et écoutez votre guide. D’anecdote en anecdote, Bruno Lacombe vous raconte l’histoire du Sud Gironde. Il vous donne rendez-vous devant la gare et vous montrera les entrepôts de tabacs de Langon.

Sur inscription. RDV devant la gare de Langon pour 60 mn de visite.

+33 6 68 07 99 26

Laissez-vous guider dans le quartier de la gare et découvrez en quoi cette ligne de chemin de fer a transformé l’histoire de cette ville…

Les entrepôts de tabacs, le crime de Langon au café-hôtel de la gare, la famille Oliver, une génération de cuisiniers hors-pair… Mais qu’est-ce que ces trois choses peuvent avoir en commun ? Une seule et unique chose les relie toutes les trois : la ligne de chemin de fer ouverte au milieu du XIXe siècle. Cette ligne de chemin de fer fut un réel changement économique, social et touristique pour la ville de Langon. Mais pour en découvrir davantage, laissez-vous tenter par cette visite et écoutez votre guide. D’anecdote en anecdote, Bruno Lacombe vous raconte l’histoire du Sud Gironde. Il vous donne rendez-vous devant la gare et vous montrera les entrepôts de tabacs de Langon.

Sur inscription. RDV devant la gare de Langon pour 60 mn de visite.

Bruno Lacombe

Langon

dernière mise à jour : 2022-03-02 par