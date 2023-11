Histoires sous le frangipanier Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Histoires sous le frangipanier Bibliothèque Aimé Césaire Paris, 25 novembre 2023, Paris. Le samedi 16 décembre 2023

de 10h30 à 11h00

Le samedi 16 décembre 2023

de 10h30 à 11h00

Le samedi 25 novembre 2023

de 10h30 à 11h00

Le samedi 25 novembre 2023

de 10h30 à 11h00

.Public enfants. gratuit

Un moment privilégié pour regarder, écouter, chanter ou rêver ! Pssst…une séance spécial Noël est prévue pour le 16 décembre ! Petites et grandes histoires racontées par les bibliothécaires : un moment privilégié pour écouter, regarder, chanter ou rêver ! Grandes histoires sous le frangipanier : tous les premiers samedis du mois, à partir de 4 ans Spécial Noël : Le 16 décembre à 10h30 Petites histoires sous le frangipanier : tous les deuxièmes samedis du mois, jusqu’à 3 ans Les samedis 25 novembre et une séance Spécial Noël : Le 16 décembre à 10h30 Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Bibliothèque Aimé Césaire Histoires sous le frangipanier Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Aimé Césaire Adresse 5 rue de Ridder Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Aimé Césaire Paris latitude longitude 48.8312310021516,2.31166200819968

Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/