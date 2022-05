Histoires singulières de travail Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Histoires singulières de travail Le Rize, 8 juin 2022, Villeurbanne. Histoires singulières de travail

du mercredi 8 juin au samedi 9 juillet à Le Rize

Exposition En partenariat avec l’ESAT Hors-Murs de LADAPT Rhône-Métropole de Lyon, dans le cadre des Semaines du handicap Aboutissement du projet participatif « Histoires singulières de travail », cette exposition présente une partie des œuvres produites tout au long de l’année par des artistes amateurs en situation de handicap, accompagnés dans cette démarche par l’ESAT Hors Murs de LADAPT Rhône-Alpes. Envisagé dans son rapport au travail, le handicap aura ici servi de matière à la création, tout en aidant à se côtoyer archives du passé villeurbannais et matière de toutes sortes, du textile à la lumière, en passant par la peinture et la vidéo. Vernissage le 09 juin à 19h30 Tout public Cette exposition présente une partie des œuvres produites tout au long de l’année par des artistes amateurs en situation de handicap Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T08:00:00 2022-06-08T23:59:00;2022-06-09T08:00:00 2022-06-09T23:59:00;2022-06-10T08:00:00 2022-06-10T23:59:00;2022-06-11T08:00:00 2022-06-11T23:59:00;2022-06-12T08:00:00 2022-06-12T23:59:00;2022-06-13T15:00:00 2022-06-13T23:59:00;2022-06-14T15:00:00 2022-06-14T23:59:00;2022-06-15T15:00:00 2022-06-15T23:59:00;2022-06-16T15:00:00 2022-06-16T23:59:00;2022-06-17T15:00:00 2022-06-17T23:59:00;2022-06-18T15:00:00 2022-06-18T23:59:00;2022-06-19T15:00:00 2022-06-19T23:59:00;2022-06-20T15:00:00 2022-06-20T23:59:00;2022-06-21T15:00:00 2022-06-21T23:59:00;2022-06-22T15:00:00 2022-06-22T23:59:00;2022-06-23T15:00:00 2022-06-23T23:59:00;2022-06-24T15:00:00 2022-06-24T23:59:00;2022-06-25T15:00:00 2022-06-25T23:59:00;2022-06-26T15:00:00 2022-06-26T23:59:00;2022-06-27T15:00:00 2022-06-27T23:59:00;2022-06-28T15:00:00 2022-06-28T23:59:00;2022-06-29T15:00:00 2022-06-29T23:59:00;2022-06-30T15:00:00 2022-06-30T23:59:00;2022-07-01T15:00:00 2022-07-01T23:59:00;2022-07-02T15:00:00 2022-07-02T23:59:00;2022-07-03T15:00:00 2022-07-03T23:59:00;2022-07-04T15:00:00 2022-07-04T20:00:00;2022-07-05T15:00:00 2022-07-05T20:00:00;2022-07-06T15:00:00 2022-07-06T20:00:00;2022-07-07T15:00:00 2022-07-07T20:00:00;2022-07-08T15:00:00 2022-07-08T20:00:00;2022-07-09T15:00:00 2022-07-09T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Le Rize Adresse 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Le Rize Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Le Rize Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Histoires singulières de travail Le Rize 2022-06-08 was last modified: by Histoires singulières de travail Le Rize Le Rize 8 juin 2022 Le Rize Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon