Histoires Rebelles – Auguste théâtre Médiathèque Les Carmes, 1 mars 2023, Pertuis .

Histoires Rebelles – Auguste théâtre

2023-03-01 17:00:00 17:00:00 – 2023-03-01 18:00:00 18:00:00

Le Festival Régions en Scène est le rendez-vous annuel de la fédération Cercle de Midi. Sur quelques jours, il s’agit de présenter au public et aux professionnels du spectacle vivant de la région et au delà, les nouvelles créations des compagnies des régions Sud Paca et Corse. Une proposition en partenariat avec le Théâtre Municipal de Pertuis.



Spectacle familial où les professeurs loufoques, “Je sais tout, enfin presque” et “Je sais tout, mais c’est flou” débarquent sur le plateau avec leur désir fou de raconter des histoires. Toujours avec fantaisie, dans un rythme soutenu, on voit défiler une quinzaine de personnages qui tous ont résisté, changé les mentalités et inventé. Une conférence documentée, déjantée et ludique menée par 2 passionnées d’Histoire et d’histoires, convaincues qu’il faut raconter, témoigner, faire rêver. De Nina Simone à Galilée en passant par Spartacus, une autre façon d’aborder l’Histoire !

