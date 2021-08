Le Noyer Le Noyer Cher, Le Noyer Histoires racontées en patois du Berry, accompagnées de musique traditionnelles Le Noyer Le Noyer Catégories d’évènement: Cher

Le Noyer Cher Le Noyer La mairie de Le Noyer organise une soirée “Histoires racontées en patois du Berry” autour du lavoir communal.

Pour accompagnées ces histoires, de la musique traditionnelle sera jouée. mairie.lenoyer@orange.fr +33 2 48 58 71 07 La mairie de Le Noyer organise une soirée “Histoires racontées en patois du Berry” autour du lavoir communal.

© Maire – Le Noyer
dernière mise à jour : 2021-07-30 par

