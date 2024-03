Histoires (presque) Naturelles – Sylvie Abélanet Cité des arts de Chambéry Chambéry, mercredi 20 mars 2024.

Histoires (presque) Naturelles – Sylvie Abélanet Exposition de gravures et peintures 20 mars – 29 mai Cité des arts de Chambéry

Début : 2024-03-20T09:00:00+01:00 – 2024-03-20T22:00:00+01:00

Fin : 2024-05-29T09:00:00+02:00 – 2024-05-29T22:00:00+02:00

Entre maison de poupée et cabinet de curiosités miniature, les estampes de Sylvie Abélanet nous donnent à voir un monde aussi joyeux et enfantin que mystérieux et nostalgique. Laissez-vous conter ces histoires (presque) naturelles !

Une promenade ludique dans l’exposition invite les tout-petits à découvrir ces merveilleux trésors de mémoire. Les personnages, tantôt sages, tantôt loufoques, n’attendent qu’une chose : que l’imaginaire des enfants les anime et les emmène à travers toutes sortes d’histoires !

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 22h, ainsi que certains samedis (voir site Cité des arts de Chambéry)

Fermeture du 15 au 20 avril 2024 inclus (vacances de printemps)

Cité des arts de Chambéry Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes